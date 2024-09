Stand: 27.09.2024 11:47 Uhr Fokus Holz: Landesbaumesse "Robau" startet in Rostock

In Rostock beginnt die Landesbaumesse "Robau". Bei der größten Baumesse in Mecklenburg-Vorpommern dreht sich alles um die eigenen vier Wände der Besucher. In diesem Jahr liegt der Fokus der Messe auf dem Thema Holz. Es soll beispielsweise gezeigt werden, wie Holz nicht nur als Baustoff, sondern auch als Energielieferant oder Dämmmaterial genutzt werden kann. Insgesamt sind mehr als 200 Aussteller vertreten. Sie informieren die Besucher beispielsweise darüber, wie sie ihr Zuhause vor Einbrüchen schützen können, welche Baumaterialien besonders energieeffizient sind oder wie alte Immobilien modernisiert werden können. Die "Robau" läuft noch bis Sonntag in der "HanseMesse" in Rostock jeweils von 10 bis 18 Uhr.

