Flughafen Rostock-Laage ist bis Monatsende geschlossen

Der Grund sind vom Bund geplante Instandsetzungsmaßnahmen an der Start- und Landebahn. Dabei geht es um die sogenannte Fanghakenanlage für die Bundeswehrmaschinen. Die Flüge nach Palma de Mallorca, Antalya und Heraklion werden deshalb zum Flughafen Lübeck umgeleitet. Der Flughafen Rostock-Laage richtet einen kostenlosen Bustransfer zwischen beiden Flughäfen ein, um Passagieren die An- und Abreise zu erleichtern, so Flughafen-Geschäftsführer Dominik Wiehage. Passagiere, die in diesem Zeitraum ihren Hinflug antreten, werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und früher am Flughafen Rostock-Laage zu erscheinen. Für Rückreisende stehen nach der Landung in Lübeck Busse vor dem Terminal bereit. Der Flughafen in Rostock-Laage wird auch von der Bundeswehr genutzt. Die Ausbildung der Eurofighterpiloten wird nach Spanien verlegt, so die Luftwaffe. Die Luftüberwachung durch die sogenannten Eurofighter-Alarmrotte soll bis Monatsende durch einen Standort bei Köln übernommen, hieß es.

