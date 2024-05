Laage: Mehr Fluglärm durch mehr Eurofighter-Ausbildungsflüge Stand: 28.05.2024 19:01 Uhr Der Lärm rund um den Flughafen Laage im Landkreis Rostock wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zunehmen. Das dort stationierte Luftwaffengeschwader bildet künftig mehr Piloten aus.

Die Luftwaffe will auf dem Flughafen Laage (Landkreis Rostock) die Ausbildung von Piloten ausbauen. Das gab der Kommodore des in Laage stationierten Geschwaders am Dienstag bekannt. Damit sind zusätzliche Flüge und entsprechend mehr Lärm verbunden. Immer wieder kommt es jetzt schon rund um Laage zu sogenannten Überschallknalls. Meist entstehen sie, wenn die Alarmrotte aufsteigt. Überschallflüge sind Teil der Pilotenausbildung.

Neuer Standort er "Alarmrotte" noch unklar

Zuletzt wurden jährlich 16 Eurofighter-Piloten in Laage ausgebildet. In den kommenden Jahren soll die Zahl auf 30 Piloten jährlich ansteigen. Es sei noch nicht entschieden, ob die Alarmrotte wie geplant 2025 wieder zurück nach Wittmund in Niedersachsen verlegt wird, so Kommodore Gerd Schnell. Das Geschwader aus Ostfriesland ist derzeit in Laage stationiert, weil der Flughafen in Wittmund saniert wird. Es sei möglich, dass lediglich ein Teil des Geschwaders zurückzieht, und die Alarmrotte zur NATO-Luftverteidigung in Laage bleibt.

