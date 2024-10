Flughafen Rostock-Laage ist bis Monatsende geschlossen Stand: 21.10.2024 06:41 Uhr Die Ferienflieger in den Süden und auch die Pilotenausbildung der Luftwaffe müssen wegen Instandsetzungsarbeiten vorübergehend ausweichen.

Zum Start in die Herbstferien muss der Flughafen Rostock-Laage vorübergehend schließen. Der Grund sind vom Bund geplante Instandsetzungsmaßnahmen an der Start- und Landebahn. Dabei geht es um die sogenannte Fanghakenanlage für die Bundeswehrmaschinen. Die Flüge nach Palma de Mallorca, Antalya und Heraklion werden deshalb zum Flughafen Lübeck umgeleitet.

Kostenloser Busshuttel nach Lübeck

Der Flughafen Rostock-Laage richtet einen kostenlosen Bustransfer zwischen beiden Flughäfen ein, um Passagieren die An- und Abreise zu erleichtern, so Flughafen-Geschäftsführer Dominik Wiehage. Passagiere, die in diesem Zeitraum ihren Hinflug antreten, werden gebeten, mehr Zeit einzuplanen und früher am Flughafen Rostock-Laage zu erscheinen. Für Rückreisende stehen nach der Landung in Lübeck Busse vor dem Terminal bereit.

Luftüberwachung weiter sichergestellt

Der Flughafen in Rostock-Laage wird auch von der Bundeswehr genutzt. Die Ausbildung der Eurofighterpiloten wird nach Spanien verlegt, so die Luftwaffe. Die Luftüberwachung durch die sogenannten Eurofighter-Alarmrotte soll bis Monatsende durch einen Standort bei Köln übernommen, hieß es. Bis einschließlich 30. Oktober soll die Sperrung andauern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 21.10.2024 | 09:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock