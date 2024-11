Stand: 23.11.2024 07:36 Uhr Fische aus dem Schmarlteich Bad Doberan im Ausweichquartier

In Bad Doberan soll der so genannte Schmarlteich saniert werden. Auch der "Mönch", ein Sperrbauwerk am Abfluss des Teiches, ist marode. Daher wurden Anfang November vom Angelsportverein Bad Doberan die Fische in dem Gewässer abgefischt und in eine Hälterung in Hohen Sprenz gebracht. Etwa 100 kg Fisch landeten in den Netzen, unter anderem große Karpfen, Hechte und Barsche. Inzwischen ist das Wasser aus dem Teich abgelassen. Wenn der Teich entschlammt und saniert ist, werden die Abflüsse wieder geschlossen und die Fische zurückgebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 23.11.2024 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock