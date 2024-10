Stand: 13.10.2024 09:29 Uhr Finale: Hobbykunstsaustellung endet in Rostocker Kunsthalle

In der Rostocker Kunsthalle geht nach 11 Tagen die Schau der Hobbykünstler "Rostock kreativ" zu Ende. Zum Abschluss werden die Preise der Jury und des Publikums vergeben. Insgesamt hatten es 422 Werke von Laien in die Ausstellung geschafft, darunter Malereien, Zeichnungen und Skulpturen. Freizeit-Künstlerinnen und -Künstler aus ganz Mecklenburg-Vorpommern haben sich beteiligt. Die jüngste Teilnehmerin ist 18 Jahre alt, der Älteste 92. Nach einer Corona-bedingten Pause gab es "Rostock Kreativ" erstmals nach vier Jahren wieder in der Kunsthalle.

