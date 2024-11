Stand: 06.11.2024 17:27 Uhr 300 Bäume werden zwischen Schwaan und Ziesendorf gepflanzt

Am Radweg zwischen Schwaan und Ziesendorf (Landkreis Rostock) werden neue Bäume gepflanzt. Wie das Straßenbauamt Stralsund mitteilt, hat die Behörde veranlasst, dass zwischen den Ortschaften entlang der Landesstraße 13 insgesamt 296 Alleebäume eingesetzt werden sollen. Die Arbeiten beginnen am Montag (11. November) und sollen voraussichtlich Ende Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein. In dieser Zeit kann es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen kommen. Die Pflanzungen dienen als Kompensation für den kürzlich gebauten Radweg. An Baumarten werden Bergahorn, Spitzahorn, Stieleiche und Winterlinde verwendet. Das Land Mecklenburg-Vorpommern investiert knapp 240.000 Euro in die Baumallee.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock