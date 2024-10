Fähre rammt Anleger in Warnemünde: Offenbar mehrere Verletzte Stand: 16.10.2024 17:36 Uhr Fährunglück in Warnemünde: Offenbar durch Maschinenausfall, so die Wasserschutzpolizei, ist eine Fähre hart auf den Anleger Hohe Düne aufgeprallt. Derzeit ruht der Fährverkehr zwischen Warnemünde und Hohe Düne.

Am Fähranleger Hohe Düne in Rostock Warnemünde ist es am Mittwochnachmittag zu einem Unfall gekommen. Laut Wasserschutzpolizei prallte eine Fähre hart gegen den Anleger. Die Ursache soll ein Maschinenausfall gewesen sein.

Vier Menschen verletzt, einer schwer

Ersten Informationen zufolge wurde bei dem Schiffsunfall eine Person schwer verletzt, drei weitere seien leicht verletzt worden. Die Wasserschutzpolizei untersucht nun den Vorfall. Wann der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden kann, sei ungewiss, so ein Sprecher. Die Auto- und Personenfähre über die Warnow verbindet Warnemünde im Pendelverkehr mit Hohe Düne. Die Überfahrt dauert knappe vier Minuten.

