Fachhochschule Güstrow verabschiedet 207 Absolventen

Die Fachhochschule Güstrow (Landkreis Rostock) verabschiedet am Freitag 207 Absolventinnen und Absolventen. Darunter sind mehr als 100 Polizeibeamte, die ihr Studium abgeschlossen haben. Ab dem ersten Oktober werden sie zu Polizeikommissarinnen und -kommissaren ernannt. Die Studentin Maria Wiering erhält für ihre Bachelorarbeit mit dem Titel "Framing in der Rekrutierungsphase der Neuen Rechten auf Social Media" eine Auszeichnung. Auch Aufstiegsstudent Sven Krüger wird für seine Bachelorarbeit zu kriminaltechnischen Untersuchungen von Kraftfahrzeugen im Zusammenhang mit Straftaten geehrt. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern plant außerdem, vier Polizeibeamte als Führungskräfte zu übernehmen. Am Montag verabschiedet die Fachhochschule dann mehr als 100 junge Menschen, die ihr Studium im Bereich "Öffentlichen Verwaltung" oder ihre Verwaltungsausbildung abgeschlossen haben. Der Großteil nimmt ab Oktober die Arbeit in Ministerien, Landesbehörden und kommunalen Einrichtungen auf.

