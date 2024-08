Stand: 05.08.2024 15:06 Uhr Exhibitionist im Rostocker Ortsteil Diedrichshagen gestellt

Die Polizei hat in Diedrichshagen (Stadt Rostock) einen Exhibitionisten gestellt. Eine Zeugin hatte am Sonntagabend gemeldet, dass ein Mann in einem Gebüsch sexuelle Handlungen an sich vornimmt, heißt es seitens der Polizei. Die Zeugin habe beobachtet, wie der Mann sich durch den Wald Richtung Warnemünde entfernte. Die Beamten konnten kurz darauf einen 44-jährigen Serben stellen, auf den die Beschreibung gepasst habe. Er erhielt einen Platzverweis. Die Kriminalpolizei Rostock ermittelt jetzt, ob der Mann auch für weitere, ähnliche Taten verantwortlich ist.



In einem anderen Fall sucht die Polizei nach Zeugen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein Mann eine Frau in der Tschaikowskistraße in Rostock belästigt haben. Gegen 00:25 Uhr soll sich der Mann auf einem Fahrrad einer Frau genähert und sie am Gesäß berührt haben, so die Polizei. Nach Angaben der Geschädigten sei der Mann zwischen 30 und 40 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er sei stämmiger Statur und habe eine beige Dreiviertelhose getragen.

