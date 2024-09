Stand: 11.09.2024 11:54 Uhr Ex-Polizist aus Rostock muss in Haft

Ein ehemaliger Polizist aus Rostock muss für zwei Jahre und 6 Monate in Haft. Er war vom Amtsgericht Rostock wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern und sexueller Nötigung verurteilt worden. Staatsanwaltschaft und Angeklagter gingen dagegen in Berufung. Diese allerdings wurde in der neuen Verhandlung am Landgericht Rostock verworfen, wie das Gericht mitteilte. Damit muss der heute 54-Jährige Mann seine Haftstrafe antreten. Er war bereits früher schon einmal wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt worden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock