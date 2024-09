Stand: 13.09.2024 07:23 Uhr Es werde Licht: Kröpeliner SV bekommt neue Flutlichtanlage

30.000 Euro bekommt die Kröpeliner Sportvereinigung von 1947 e.V. vom Land. Der Zuschuss ist für die Erneuerung der Flutlichtanlage des Sportplatzes "Am Stadtholz". Die Landesregierung wolle die positive Entwicklung bei den Mitgliederzahlen des Kröpeliner SV 47 unterstützen, so Sportministerin Stefanie Drese (SPD). Auch auf einem anderen Sportplatz wird gebaut: Die Stadt Kröpelin (Landkreis Rostock) investiert derzeit rund 1,5 Millionen Euro für die Sanierung des städtischen Sportplatzes in der Schulstraße. Vorgesehen sind unter anderem moderne Tartanbahnen, eine Weitsprungbahn und eine Kugelstoßanlage. Der Sportplatz in der Schulstraße soll künftig automatisch bewässert werden. Knapp ein Jahr dauert der Neubau.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock