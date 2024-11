Stand: 03.11.2024 11:31 Uhr Erneute Verkehrs-Einschränkungen in Kröpelin

Autofahrer in und um Kröpelin (Landkreis Rostock) müssen ab Montag wieder mit Einschränkungen auf der Bundesstraße 105 rechnen. Im Zuge der Sanierungsarbeiten wird die Umgehungsstraße im östlichen Bereich halbseitig gesperrt - der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Außerdem wird die Zufahrt zwischen der Rostocker Straße und der B105 in beide Richtungen voll gesperrt. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich eine Woche, bis zum 11. November. Verkehrsteilnehmer, die in dieser Zeit nach Kröpelin oder in Richtung A20 fahren wollen, sollten die nördliche Abfahrt (L11/Strandstraße) nutzen. Im vierten und letzten Bauabschnitt der B105-Sanierung stehen noch einige Restarbeiten an, unter anderem an den Fahrbahnmarkierungen und der Entwässerung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 03.11.2024 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock