Stand: 16.10.2024 14:25 Uhr Ermittlungserfolg: Große Menge Diebesgut bei Einbrecher entdeckt

Die Rostocker Kriminalpolizei konnte einem bereits am Sonntag im Stadtteil Brinkmannsdorf auf frischer Tag gestellten Einbrecher weitere Straftaten nachweisen. Beamte fanden in einer von dem 37-jährigen Deutschen angemieteten Doppelgarage eine erhebliche Menge an mutmaßlichem Diebesgut, darunter zahlreiche technische Geräte, Surf-Equipment, eine Pkw-Dachbox sowie Camping-Utensilien. Darüber hinaus wurden Betäubungsmittel, eine größere Bargeldsumme sowie eine Schusswaffe sichergestellt, teilte die Polizei mit. Geschädigte von Einbrüchen im Raum Rostock werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, um das Diebesgut schnellstmöglich den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 16.10.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock