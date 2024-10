Stand: 19.10.2024 08:44 Uhr Einsatzkräfte präsentieren sich auf dem Rostocker Blaulichttag

Auf der Rostocker Haedgehalbinsel präsentieren sich am Sonnabend viele ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte. Darunter sind Freiwillige Feuerwehren aus Stadt-Mitte, Groß Klein, Warnemünde, Gehlsdorf und der Rostocker Heide. Auch die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Malteser Hilfsdienst und das Technische Hilfswerk zeigen, was sie auf ihren Einsätzen machen. Stände gibt es auch von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes sowie der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Neben Fahrzeugen und Schiffen können Interessierte sich Schauvorführungen an Land und auf dem Wasser erleben. Mit dem Aktionstag will die Stadt auf die Arbeit der freiwilligen Arbeitskräfte aufmerksam machen, die sich für den Schutz der Bevölkerung bei Bränden, Hochwasser und an Stränden einsetzen, so ein Sprecher der Stadt. Der Blaulichttag findet in Rostock zum zweiten Mal statt.

