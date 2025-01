Stand: 16.01.2025 14:08 Uhr Einbrecher in Bützow gefasst

Der Polizei in Bützow (Landkreis Rostock) ist es gelungen einen 49-jährigen mutmaßlichen Einbrecher in Haft zu bringen. Dem Mann könnten mindestens zwei Einbrüche in ein Autohaus und in das örtliche Postverteilzentrum nachgewiesen werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Ermittler würden nun auch prüfen, inwieweit der polizeibekannte Mann für weitere Delikte die Verantwortung trägt. Als Haftgrund nennt ein Polizeisprecher Wiederholungsgefahr. Bei Durchsuchungen seien vermeintlich tatrelevante Gegenstände sichergestellt worden.

