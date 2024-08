Stand: 10.08.2024 06:48 Uhr Dummerstorf: Autofahrerin kommt von A19 ab und überschlägt sich

Eine Frau ist am Freitag bei einem Unfall auf der Autobahn 19 nahe Dummerstorf schwer verletzt worden. Als ihr Wagen von einem anderem Pkw überholt wurde, seien beide Fahrzeuge aus noch unklarer Ursache seitlich zusammengestoßen und gegen die Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug der 65-Jährigen durchbrach einen Wildschutzzaun, überschlug sich mehrfach und kam auf einem Acker zum Stehen. Laut Polizei brachte ein Rettungshubschrauber die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Autobahn 19 war ab Freitagabend in Richtung Berlin für drei Stunden voll gesperrt.

