Stand: 27.08.2024 17:25 Uhr Drei Brände in Rostock: Tatverdächtiger gefasst

In der Nacht von Montag zu Dienstag hat es im Rostocker Stadtteil Schmarl mehrfach gebrannt. Zunächst wurde laut Polizei gegen 1.20 Uhr im Kolumbusring Abfall auf einem Müllplatz angezündet. Anwohner konnten das Feuer löschen. Im Stephan-Jantzen-Ring stand gegen 3.00 Uhr ein großer Sperrmüllhaufen in Flammen. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten verhindern. Bei einem weiteren Brand im benachbarten Fischereihafen wurde gegen 4.00 Uhr ein Blätterhaufen mit Müll angezündet. Ganz in der Nähe hat die Bundespolizei, die gerade auf Streife war, einen polizeibekannten 35-Jährigen gestellt. Der Deutsche hat die Brandstiftung am Fischereihafen zugegeben. Ob der Mann, der 1,01 Promille Atemalkohol hatte, auch für die anderen Feuer verantwortlich ist, wird derzeit geprüft. Einen größeren Schaden oder Verletzte gab es bei den Bränden nicht.

