Stand: 16.08.2024 08:59 Uhr Busse statt Straßenbahnen zwischen Dierkow und Zentrum

Der Bau einer Fernwärmeleitung hat in Rostock auch Auswirkungen auf den Straßenbahnverkehr. Zwischen 8 und 13 Uhr fahren am Freitag Ersatzbusse, weil Gleise abgesackt sind. Damit der Schaden behoben werden kann, wird der Straßenbahnverkehr unterbrochen. Am Freitag Nachmittag ab 13 Uhr soll dann alles wieder normal laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 16.08.2024 | 08:29 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock