Bützow plant 2025: Sanierung von Wegen und Schulneubau

Die Stadt Bützow hat 2024 vor allem in die Ausstattung ihrer Schulen investiert und den Neubau des Regionalschulkomplexes auf den Weg gebracht. Auch im neuen Jahr gehört dies zu den größten Vorhaben, so Bürgermeister Grüschow. Neben dem 30 Millionen-Euro-Projekt neue Regionalschule mit Werkstattkomplex für Berufsfrühorientierung sollen 2025 unter anderem Straßen-Rad-und Gehweg-Neubauten in der Südlichen Vorstadt in Angriff genommen werden. Außerdem, so Bürgermeister Grüschow, soll im Frühjahr die Außenstelle der Kreismusikschule im frisch sanierten Bürgerhaus eröffnet werden. Geplant ist auch ein Brückenneubau über die Warnow zwischen Altstadt und Bahnhofsgebiet. Darüber hinaus will Bützow den Bebauungsplan für ein neues Industriegebiet auf den Weg bringen und die Modernisierung der „Wilhelm-Schröder-Sporthalle“ angehen. Finanziell sieht Bürgermeister Grüschow die Stadt vor schwierigen Zeiten. Denn zum einen erwartet er eine massiv steigende Kreisumlage, zum anderen sinken die Einnahmen der Stadt. Denn die Volkszählung, der sogenannte Zensus hatte ergeben, dass Bützow 7% weniger Einwohner haben soll und damit Zuweisungen durch das Land von mehr als 120.000 Euro pro Jahr verliert.

