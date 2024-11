Stand: 18.11.2024 06:29 Uhr Bützow: Brennendes Mehrfamilienhaus evakuiert

Wegen eines Brandes ist ein Mehrfamilienhaus in Bützow (Landkreis Rostock) am Sonntagabend evakuiert worden. Die Einsatzkräfte brachten insgesamt fünf Bewohnerinnen und Bewohner in Sicherheit. Zwei von ihnen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Das Feuer war laut Polizei im Keller ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Ursache sollen im Laufe des Tages beginnen. Nachdem der Brand in Bützow gelöscht war, wurden im ganzen Mehrfamilienhaus Brandschäden festgestellt. Die Bewohner können bis auf Weiteres nicht zurück in ihre Wohnungen. Der Sachschaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 18.11.2024 | 09:40 Uhr

