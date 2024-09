Stand: 18.09.2024 08:13 Uhr Bützow: Betrunkene Fahrerin mit Kind im Auto gestoppt

Am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr hatte die Polizei in Bützow (Landkreis Rostock) die ersten Hinweise erhalten, dass jemand auf der Landesstraße 11 augenscheinlich betrunken Auto fährt. Zeugen meldeten einen in Schlangenlinien fahrenden Opel, der zwischen Tarnow und Bützow unterwegs war. Zuvor soll das Fahrzeug bereits mehrfach von der Fahrbahn abgekommen und in die Bankette gefahren sein. Die Beamten konnten den Opel schließlich in Bützow im Nebelring stoppen und kontrollieren. Als Fahrzeugführerin wurde eine 46-jährige Deutsche festgestellt, bei der ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille ergab. Während der Fahrt befanden sich auch die 6-jährige Tochter der 46-Jährigen sowie zwei Hunde im Fahrzeug. Die Fahrt wurde durch die Polizei beendet, der Führerschein beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei Bützow führt die Ermittlungen und sucht weitere Zeugen.

