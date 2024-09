Stand: 10.09.2024 06:39 Uhr Bützow: Bauförderung für Familien und Geld für Schulen

Familien, die sich entschließen in Bützow (Landkreis Rostock) ein Haus zu bauen und hier zu wohnen, erhalten auch weiterhin eine Förderung von der Stadt. Die Stadtvertreter haben am Montagabend beschlossen, dafür mindestens bis September kommenden Jahres Geld aus der Stadtkasse bereitzustellen. Diese Förderrichtlinie von 2017 wäre in diesem Jahr ausgelaufen, so Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos). Nun sind zumindest für 12 Monate wieder Anträge möglich. Pro Kind bis zum Alter von 10 Jahren können bauwillige Familien je 1.500 Euro von der Stadt erhalten. 2025 muss die Stadtvertretung neu entscheiden, ob diese Förderung beibehalten wird.

Geld für Digitalisierung an Schulen

Für die Umsetzung des Digitalpaktes an den Bützower Schulen haben die Stadtvertreter die Vergabe von zwei sogenannten Auftragslosen im Wert von rund einer viertel Million Euro freigegeben. Das Paket betrifft laut Bürgermeister Grüschow unter anderem die Ausstattung der Grundschule am Schlossplatz und der Regionalen Schule "Käthe Kollwitz" mit elektronischen Schultafeln für Computerkabinette und Klassenräume, mit Tablets und anderen digitalen Arbeits- und Lehrmitteln. Auf Grund der Auftragshöhe mussten diese Anschaffungen europaweit ausgeschrieben werden.

