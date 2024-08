Stand: 19.08.2024 07:07 Uhr Brückenfest in Schwaan mit Vereinsaktionen zuende gegangen

Am Wochenende haben sich verschiedenen Vereine aus Schwaan (Landkreis Rostock) auf dem Brückenfest präsentiert. Darunter zum Beispiel der "Tierschutzverein Schwaan", der Sportverein "Eintracht Schwaan" und der "Schwaaner Carnevalsverein". Es gab einen "Soccerkäfig" und ein Kubb-Turnier. Am Nachmittag folgten eine Wasserschlacht und ein Drachenbootrennen auf der Warnow. Den Abschluss des Brückenfestes bildete am Sonntagabend ein Höhenfeuerwerk. Das Fest lief bereits seit Freitag. Begleitet wurde die Eröffnung vom Tessiner Spielmannszug und dem Salutschießen des Schwaaner Schützenvereins. Am Sonnabend gab es einen Kunsthandwerkermarkt, Bullenreiten und Livemusik. Es war bereits die 27. Auflage des Brückenfests.

