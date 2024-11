Stand: 07.11.2024 12:24 Uhr Broderstorf schließt sich Sammelklage gegen den Landkreis Rostock an

Die Gemeinde Broderstorf (Landkreis Rostock) schließt sich einer Sammelklage gegen den Landkreis Rostock an. Das hat die Gemeindevertretung am Mittwochabend einstimmig beschlossen. In dem sogenannten Normenkontrollverfahren will die Gemeinde nahe Rostock überprüfen, ob die Höhe der Kreisumlage rechtmäßig ist. Aus ihrer Sicht, fehle es an ausreichender Transparenz über die Kostensteigerungen und Haushaltsansätze. Auch seien die Mehrausgaben, insbesondere im Personalbereich, nicht nachvollziehbar. Ein Teil der Kosten, die eigentlich vom Land zu tragen wären, wurde auf die Gemeinden abgewälzt. An dem Verfahren beteiligen sich bereits 75 Gemeinden. Im Februar 2023 hatte der Kreistag seinen Doppelhaushalt 2023/24 und somit die Kreisumlage beschlossen.

