Stand: 23.10.2024 14:09 Uhr Brandstiftung vermutet: Gartenlaube bei Laage brennt nieder.

Am Dienstag Nachmittag ist laut Polizei in einer Gartenanlage in der Bahnhofstraße in Laage (Landkreis Rostock) eine Laube in Flammen aufgegangen. Trotz Einsatzes der Feuerwehr brannte sie vollständig nieder. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Laage, Liessow und Kritzkow. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

