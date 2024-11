Stand: 04.11.2024 13:03 Uhr Bookcrossing: Buchschnitzeljagd führt quer durch Rostock

In Rostock können Lesebegeisterte von Montag bis Sonnabend wieder Bücher suchen. Beim sogenannten Bookcrossing sind mehr als 300 Bücher auf zum Beispiel Parkbänken, Fensterbrettern und an anderen öffentlichen Plätzen versteckt. Die Bücher sind mit einer Nummer gekennzeichnet. In den sozialen Medien posten die Organisatoren in dieser Woche Foto-Hinweise. Wer ein Buch findet, kann es auf einer extra eingerichteten Internetseite als gefunden markieren. Dort ist auch aufgelistet, wer das Buch zuvor gelesen hat. Die Finder können sich über das Werk austauschen. Nach dem Lesen können sie das Buch wieder verstecken und weiterziehen. Organisiert wird die Buchschnitzeljagd unter anderem vom Literaturhaus Rostock, der Stadtbibliothek, der Kita "Lebensbaum" und dem Zukunftsladen Toitenwinkel. Damit wollen die Veranstalter Menschen untereinander und mit Büchern verbinden.

