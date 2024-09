Stand: 13.09.2024 10:51 Uhr Beste Tier- und Pflanzenzüchter und Ausbilder auf der MeLa geehrt

Drei Preise des Landes gingen heute auf der Landwirtschaftsausstellung MeLa in Mühlengeez in den Landkreis Rostock. Den Pflanzenzuchtpreis 2024 erhielt die NORIKA GmbH aus Groß Lüsewitz, östlich Rostocks. Mit rund 150 Mitarbeitenden zähle das Unternehmen zu den leistungsfähigsten Züchtern in Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, so Landesagrarminister Till Backhaus (SPD). Seit der Gründung entstanden dort 80 neue Kartoffelsorten. Bester Ausbildungsbetrieb 2024 ist die Griepentrog KG in Steinhagen, unweit von Bützow. Die Landwirte bewirtschaften 1500 Milchkühe mit eigener Nachzucht, 2000 Hektar Betriebsfläche und eine Biogasanlage. Der Betrieb sorge seit den 1970er Jahren, damals noch als Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, für zukünftige Spezialisten, hieß es zur Begründung vom Landesbauernverband. In 30 Jahren haben mehr als 60 Frauen und Männer in Steinhagen ihren Beruf erlernt. Der Hof biete Tagesmüttern, Kindergärten und Schulen Besuche an, begleite Projektarbeiten und engagiere sich im dualen Studium künftiger Landwirte, so der Leiter der Griepentrog KG, Silvio Griepentrog.

Mitglied des Imkervereins Rostock geehrt

Imker Ralf Becker aus Carlewitz, einem Ortsteil der Stadt Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen), wurde mit dem Tierzuchtpreis 2024 für seine besonderen Verdienste um die Bienenzucht in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Im Imkerverein Rostock und dem Landesverband der Imker habe er einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung gesunder, stabiler und wirtschaftlicher Bienenbestände geleistet, sagte Minister Backhaus. Seit 1997 ist Ralf Becker Mitglied im Imkerverein Rostock.

