Baubeginn zwischen Stadthalle und Hauptbahnhof in Rostock

Südlich des Rostocker Hauptbahnhof beginnt in der zweiten Januarwoche die Erschließung des neuen Kesselbornparks, das teilt die Stadtverwaltung mit. Auf dem Gelände zwischen Bahnhof, Südring und Stadthalle will eine Tochterfirma der Ostseesparkasse unter anderem eine Sporthalle, ein Parkhaus und ein 16-geschossiges Hochhaus errichten. Um eine Bauzufahrt zu schaffen, wurde auf dem südlichen Bahnhofsvorplatz bereits eine Bushaltestelle verlegt. Rund zwei Jahre lang halten die Busse der RSAG-Linien 25, 26, 27 und 39 an einer provisorischen Haltestelle in unmittelbarer Nähe.

