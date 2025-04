Stand: 10.04.2025 18:13 Uhr Passant und Ladendetektiv stellen Dieb in Schwerin

Ein Ladendetektiv und ein Passant haben gestern in Schwerin einen mutmaßlichen Dieb gestellt und der Polizei übergeben. Ein 52-Jähriger soll in einem Geschäft in der Innenstadt eine Weste gestohlen haben und geflüchtet sein. Als ein Ladendetektiv ihn stellen wollte, griff der Mann ihn an. Ein Passant kam dem Detektiv zu Hilfe, beiden hielten den mutmaßlichen Dieb fest, bis die Polizei kam. Als die ihn festnahm, verletzte der 52-Jährige einen Polizisten leicht. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen, nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin