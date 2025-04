Stand: 10.04.2025 17:26 Uhr Klinikum Neubrandenburg hat wirtschaftliche Probleme

Dem Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) geht es wirtschaftlich schlecht. Deshalb sollen 2.600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem Jahr nur ein Viertel ihres Urlaubsgeldes bekommen. Das teilte eine Kliniksprecherin mit. Das Krankenhaus sei vor allem wegen stark gestiegener Kosten in Bedrängnis. Bereits vor zwei Jahren gab es ein Defizit von mehr als fünf Millionen Euro. Für das vergangene Jahr stehen die Zahlen noch aus. Die Klinikleitung prüft, wo gespart werden kann. Eine Möglichkeit kann die Materialbestellung sein. Von der künftigen Bundesregierung fordern die Neubrandenburger neben einem Bürokratieabbau auch einen Inflationsausgleich.

