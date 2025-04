Stand: 10.04.2025 15:12 Uhr Laage möchte eigenen Baumkontrolleur

Um den Baumbestand im Amt Laage (Landkreis Rostock) zu erhalten und Unfälle durch herabstürzende Äste zu verhindern, soll im Haushalt Platz für eine neue Stelle als Baumkontrolleur geschaffen werden. Der zukünftige Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin soll die 16.000 Bäume kartieren und jährlich kontrollieren. Der Plan muss noch durch das Land genehmigt werden.

Laage muss auf Rücklagen zurückgreifen

Rund 19 Millionen Euro will die Stadt für die Erfüllung ihrer Pflicht- und freiwilligen Aufgaben in diesem Jahr ausgeben. Sie nimmt nach aktueller Schätzung aber nur 15 Millionen ein. "Wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen", so die Bilanz der Kämmerei. Die Rücklagen schmelzen somit um 3,6 Millionen Euro. Investieren will die Kleinstadt auch in ein neues Auto für die Feuerwehr, einen Gehweg im Ortsteil Liessow und eine Bushaltestelle am Schulcampus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 10.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock