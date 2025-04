Stand: 10.04.2025 15:01 Uhr Rostock: Autofahrer fährt in Schlangenlinien durch Warnowtunnel

Ein 25-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch mutmaßlich mehrere Verkehrsverstöße im Warnowtunnel begangen. Laut Polizei fuhr der Audi-Fahrer sehr auffällig, missachtete mehrere Verkehrszeichen und fuhr in einen abgesperrten Baustellenbereich. Nur durch Glück wurde keiner der Bauarbeiter verletzt, so die Polizei. Außerdem vermutet sie, dass der Autofahrer deutlich zu schnell unterwegs war. Die Beamten konnten den 25-Jährigen in seiner Wohnung in Rostock antreffen und entzogen ihm direkt den Führerschein. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock