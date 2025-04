Stand: 10.04.2025 20:00 Uhr Grimmen: 79-Jährige bekommt verlorenes Bargeld von der Polizei zurück

In Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat die Polizei eine Bargeldsumme in Höhe von 200 Euro an die rechtmäßige Besitzerin übergeben. Wie eine Sprecherin zum NDR sagte, konnte die 79-Jährige nachweisen, dass das Geld ihr gehört. Sie hatte es am 1. Februar offenbar kurz nach dem Abheben an einem Geldautomaten der Volksbank verloren. Ein 56-Jähriger hatte das Geld gefunden und direkt zur Polizei gebracht. Seitdem lag es in der Asservatenkammer des Polizeireviers Grimmen.

Bank zunächst auf falscher Spur

Dass die Frau erst jetzt ihr Geld zurückbekommen hat, lag an einer Panne im Zuge der Ermittlungen. Nach Angaben der Polizei hatte die Volksbank zunächst fälschlicherweise die IBAN-Nummer des Finders an die Polizei übermittelt. Erst als dieser Irrtum aufgefallen war, konnte die korrekte IBAN ermittelt und damit die Frau gefunden werden. Laut Gesetz steht dem Finder ein Finderlohn zu.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Greifswald | 10.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen