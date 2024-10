Stand: 01.10.2024 15:24 Uhr Bahnhof in Rostock-Evershagen modernisiert

Die Deutsche Bahn hat große Teile des S-Bahnhofs Rostock-Evershagen modernisiert. Die Bauarbeiten seien seit dem 30. September pünktlich beendet, so eine Sprecherin. Die Station biete den Reisenden nun mehr Komfort und Aufenthaltsqualität. Die Erneuerung der Bahnhofsbereiche begann im Frühjahr 2020 und erfolgte in zwei Bauabschnitten. Von April 2020 bis Juli 2021 wurde das 60 Meter lange Bahnsteigdach modernisiert - inklusive neuer Lautsprecheranlage, neuer Wegeleitung und energiesparender Beleuchtung. Parallel wurden Instandhaltungsarbeiten am Bahnsteigbelag sowie an der Bahnsteigkante vorgenommen. Seit August letzten Jahres wurden alle Zugangsmöglichkeiten zum S-Bahnhof umfassend erneuert - die Treppen, die Aufzüge sowie beide Rampen. Davon würden insbesondere Fahrgäste mit Mobilitätseinschränkungen, Reisende mit viel Gepäck, Kinderwagen oder Fahrrädern profitieren, so die Sprecherin. Insgesamt 4,7 Millionen Euro haben die Deutsche Bahn und das Land Mecklenburg-Vorpommern in das Projekt investiert.

