Stand: 27.12.2024 10:46 Uhr Bad Doberan will 2025 schuldenfrei sein und plant Schwimmbad

Die Stadt Bad Doberan (Landkreis Rostock) will im kommenden Jahr schuldenfrei werden. Dazu muss die Stadt einen Kredit in Höhe von 2,4 Millionen Euro zurückzahlen, sagte Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) NDR 1 Radio MV. Ein weiteres großes Projekt für Bad Doberan sei ein geplantes Schwimmbad. Dazu starte im Januar eine Machbarkeitsstudie. Nach etwa vier Monaten sollen dann die Karten auf dem Tisch liegen, so Arenz: "Wir hätten die finanziellen Mittel, es könnte auch defizitär sein." Für die Schwimmbad-Pläne will Bad Doberan alle umliegenden Gemeinden in der Region mitnehmen und nach Möglichkeit ein gemeinsames Betriebskonzept erarbeiten.

