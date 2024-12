BGH hebt Urteil wegen Mordes gegen eine Güstrowerin auf

Lebenslange Haft lautete das Urteil, das jetzt vom Bundesgerichtshof (BGH) aufgehoben wurde. Fast genau ein Jahr nach der Verurteilung einer jungen Mutter aus Güstrow hat der BGH das Urteil des Landgerichtes Rostock aufgehoben. Damit wurde dem Revisionsantrag stattgegeben. Aus Sicht des BGH fehlte es bei dem Urteil vom 19. Dezember 2023 unter anderem an der erforderlichen umfassenden Abwägung aller für und gegen die Angeklagte sprechenden Umstände. Die Sache bedürfe einer neuen Verhandlung und Entscheidung. Bei einer Revision werden ausschließlich mögliche Rechtsfehler geprüft. Der 6. Strafsenat des BGH verwies den Fall deshalb an eine andere zuständige Strafkammer des Rostocker Landgerichtes zurück. Zu den nicht beanstandeten Feststellungen gehört indes, dass die Frau aus Güstrow ihren an Durchfall schwer erkrankten einjährigen Sohn am 20. September 2021 in einem Autositz angeschnallt, schlafend und unversorgt in seinem Kinderzimmer zurückließ, um den Abend und die Nacht bei einem Bekannten zu verbringen. «Die hiermit verbundene Lebensgefahr für ihren Sohn erkannte sie und nahm seinen möglichen Tod billigend in Kauf», führte der BGH in seiner Mitteilung auf.

