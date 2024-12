Stand: 18.12.2024 16:25 Uhr B103: Autobahnzubringer Rostock-West morgen wieder komplett frei

Die Erneuerung der B103 zwischen der A20 Ab- und Auffahrt Rostock-West und Kritzmow (Landkreis Rostock) ist so gut wie abgeschlossen. Die Fahrbahn in Richtung Autobahn und der westliche Teil der Anschlussstelle Kritzmow sind laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr bereits wieder für den Verkehr freigegeben worden. Ab morgen sei auch die Abfahrt von der A20 aus Richtung Stettin kommend auf die B103 in Richtung Rostock wieder befahrbar. Zunächst hatte es Unklarheiten über die genauen Zeitpunkte der Freigaben gegeben.

Weiterhin Tempolimit 60 km/h

Die sogenannten Mittelstreifenüberfahrten sollen Ende Februar 2025 zurückgebaut werden, sofern es die Witterung zulasse. Wegen der fehlenden Schutzplanken gelte aus Sicherheitsgründen noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 60 km/h. Nach aktuellem Planungsstand werde voraussichtlich im Jahr 2025 auch der letzte noch fehlende Abschnitt auf der B103 zwischen den Anschlussstellen Kritzmow und Rostock-Reutershagen instandgesetzt.

