Stand: 20.08.2024 15:12 Uhr Autoscheiben in Kühlungsborn und Heiligendamm eingeschlagen

Am Montagnachmittag haben unbekannte in Kühlungsborn und Heiligendamm (Landkreis Rostock) die Scheiben von zwei Autos eingeschlagen. In Kühlungsborn geht es um die vorderen Seitenfenster eines Pkw auf einem Parkplatz des Yachthafens. Dabei entwendeten die Diebe zwei Waschtaschen. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 400 Euro. Ein weiteres Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz in der Seedeichstraße in Heiligendamm am selben Nachmittag beschädigt. Dort haben die Täter die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen und eine Geldbörse gestohlen. Der Schaden hier betrage etwa 200 Euro, so ein Sprecher der Polizei. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände und Taschen offen in den Fahrzeugen liegen zu lassen.

