Landkreis Rostock: Start der Aktionswochen seelische Gesundheit

Zum Auftakt der 9. Aktionswochen im Landkreis Rostock wird Mittwoch Abend in Bad Doberan ein Film gezeigt, in dem Betroffene von ihrer psychischen Erkrankung erzählen. Am Freitag stellt sich das Gesundheitsnetzwerk Teterow im Kulturhaus der Stadt vor. Kommende Woche soll es in Güstrow und Bad Doberan Gespräche zwischen Betroffenen, Angehörigen und Fachleuten geben. In Serrahn sind das Volleyballturnier um den Pokal der „seelischen Gesundheit" und der "Fachtag Sucht" in Serrahn geplant. Zum Abschluss der Aktionswoche geht es am 10. Oktober in einem Vortrag in Güstrow um das seelische Auf und Ab im Job.

