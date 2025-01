Stand: 13.01.2025 07:02 Uhr Eishockey: Rostock Piranhas mit siebter Niederlage in Folge

Die Niederlagenserie der Rostock Piranhas geht weiter. In der Eishockey-Oberliga Nord verlor der REC gegen die Füchse Duisburg in der Rostocker Eishalle mit 3:6. Das erste Drittel war torlos geblieben. Im zweiten Drittel dann spielten die Piranhas mutiger und wurden mit der zwischenzeitlichen 2:1 Führung belohnt. Das zweite Tor für die Rostocker erzielte Kapitän Kilian Steinmann, der bislang verletzt gefehlt hatte. Doch die Gäste aus Duisburg konnten noch im zweiten Drittel das Spiel auf 2:3 drehen. Im letzten Drittel schließlich wurde der Wille und Einsatz der Piranhans nicht mehr belohnt, stattdessen erzielten die Füchse noch drei weitere Tore zum Endstand von 3:6.

Für die Piranhas war es die siebte Niederlage in Folge. In der Tabelle bleiben die Rostocker auf Platz acht. Der nächste Gegner, TecArt Black Dragons Erfurt, steht in der Tabelle hinter den Rostockern und kommt am Freitag (20 Uhr) in die Schillingallee.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 13.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock