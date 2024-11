Stand: 24.11.2024 09:11 Uhr Päckchen packen für Gefangene in Waldeck

Der Gefängnisseelsorger der Justizvollzugsanstalt Waldeck möchte mit den Konfirmanden der Kirchengemeinde Päckchen für die etwa 200 Inhaftierten packen, die zum Weihnachtsfest nicht nach Hause dürfen. Süßigkeiten, Kaffee, Tee und Bücher dürfen in die Päckchen. Auch wer nicht zur Kirchengemeinde gehört, kann Spenden im Pfarrhaus Kessin oder in der Gemeindeverwaltung Dummerstorf abgeben. Vom 10. Dezember an werden die Jugendlichen in Biestow dann Päckchen packen.

