Stand: 16.11.2024 06:01 Uhr Jüdischer Friedhof in Neubukow fertig instandgesetzt

Der jüdische Friedhof in Neubukow (Landkreis Rostock) ist fertig instandgesetzt. Am Freitag hat der Landesverband der jüdischen Gemeinden die Gedenkstätte übernommen. Die jüdischen Bürgerinnen und Bürger von Neubukow finden nun zum zweiten Mal Ruhe, sagte Landesrabbiner Yuriy Kadnykov. Der Friedhof war 1934 ein Ort der Schändung und Verwüstung. Nach dem zweiten Weltkrieg gab es notdürftige Wiederherstellungen. Seit 2017 ist die Gedenkstätte schrittweise erneuert worden. Restauratoren haben die wenigen erhaltenen Grabsteine geborgen und aufbereitet. Das Land hat 125.000 Euro investiert. Neubukow hatte einmal eine der größten jüdischen Gemeinden in der Region. Mitte des 19. Jahrhunderts waren es deutlich mehr als 100 Mitglieder. Die Gedenkstätte befindet sich in einem Wohngebiet Neubukows.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 15.11.2024 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock