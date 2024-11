Stand: 14.11.2024 14:20 Uhr Die Seenotretter in Kühlungsborn haben einen neuen Vormann

Der 52-jährige Schiffsmechaniker André Rudat bringt viel Erfahrung als Seemann und auch als Retter mit. Seit 15 Jahren gehört er der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) an, auch freiwilliger Feuerwehrmann war er zuvor. Hauptberuflich ist Rudat Teil der Besatzung eines Fischereibootes der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung mit Liegeplatz in Rostock. Sein Vorgänger, der mittlerweile 70 Jahre alte Rainer Kulack, war 35 Jahre lang Vormann in Kühlungsborn. Rund 2.000 Menschen wurden unter seiner Führung aus Gefahren befreit, so die DGzRS. Zuletzt war er beteiligt, als sieben Seeleute vom brennenden Öltanker "Annika" geholt werden mussten. Als Bootsführer bleibt er weiterhin Teil der Mannschaft in Kühlungsborn.

