Rostocker Goalballer wahren Chance um Deutsche Meisterschaft

Der Rostocker Goalball-Club Hansa hat weiterhin die Chance seinen Deutschen Meistertitel zu verteidigen. Am dritten Bundesliga-Spieltag der paralympischen Sportart konnte Rostock drei Siege feiern. In der heimischen Sporthalle Tschaikowskistraße hat der RGC Hansa zunächst Königs Wusterhausen 11:1 besiegt. Anschließend wurde gegen Marburg und Nürnberg jeweils 12:2 gewonnen. Damit bleibt die Mannschaft auf Platz zwei der Tabelle. Am letzten Spieltag, am 19. Oktober in Nürnberg, muss der Spitzenreiter und Dauerrivale Chemnitz mit zwei Toren Unterschied besiegt werden, um die Sachsen in der Tabelle noch zu überflügeln und den Titel erneut nach Rostock zu holen. Beim Goalball müssen die zumeist sehbehinderten Spieler, die eine Dunkelbrille tragen, einen Klingelball ins gegnerische Tor schleudern.

