Stand: 30.08.2024 10:37 Uhr Arbeitslosenzahl in der Region Rostock leicht gestiegen

In der Region Rostock waren im August 250 mehr Menschen ohne Arbeit, als vor einem Monat. Ein Grund sei, dass Arbeitgeber in den Sommermonaten weniger Personal einstellen würden, sagt Liane Meyer-Miercke von der Agentur für Arbeit Rostock. Ein weiterer Grund: viele Schulabgänger und Ausbildungsabsolventen würden erst im September eine Arbeit aufnehmen. Gleichzeitig verweist sie aber auch auf 4300 freie Stellen in der Region. Besonders gesucht werden demnach Mitarbeitende im Gesundheits- und Sozialwesen (702 offene Stellen), im Handel (413 offene Stellen) und im Verarbeitenden Gewerbe (373 Stellen). Auch 645 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt. In der Stadt Rostock liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 7,6 Prozent, im Landkreis bei 6 Prozent. Meyer-Miercke erwartet nach der Sommerpause im Herbst mehr Stellenbesetzungen und damit einen Rückgang der Arbeitslosenzahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.08.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock