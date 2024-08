Azubis in MV: Erwartungen, Klischees und der Fachkräftemangel Stand: 29.08.2024 07:51 Uhr Der Ausbildungsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern steht vor großen Herausforderungen: Viele Ausbildungsplätze bleiben unbesetzt, und die Unternehmen kämpfen um Azubis. Woran liegt das?

von Vinetta Richter

Enno und Dylan ziehen die weißen Rollläden an der kleinen Imbissbude hoch, draußen sind die Holztische schon gewischt und die Speisekarten liegen auch schon aus. Jetzt müssen sie nur noch die Zutaten aus der Hotelküche holen, dann könnten die ersten Gäste schon kommen - zur "fetzenbude". Das ist der Imbiss draußen vor dem Hotel Upstalsboom in Kühlungsborn (Landkreis Rostock). Enno und Dylan, beide 17 Jahre alt, sind schon seit der Schule Freunde und machen hier seit vergangenem Jahr zusammen ihre Ausbildungen. Enno wird Koch und Dylan Hotelfachmann. Man sieht es Enno vielleicht nicht direkt an, aber er sagt über seine erste Schicht in der “fetzenbude”: "Am Anfang hatte ich sogar ein bisschen Angst, hier zu sein, weil ich ja einfach so ins kalte Wasser geworfen wurde. Aber jetzt ist alles gut, ich weiß, was ich mache", erzählt er beim Schneiden der Tomaten.

Azubis übernehmen das Ruder

Die "fetzenbude" ist ein besonderes Angebot des Hotels Upstalsboom, um Azubis zu locken und zu halten. Und auch die IHK zu Rostock und auch die Agentur für Arbeit empfehlen Unternehmen, diesen Weg zu gehen: Möglichst früh sollten Auszubildende eigene Projekte übernehmen. Das fördere Selbstständigkeit und zeige, dass die Unternehmen ihren Azubis etwas zutrauen. In Eigenregie können die Azubis so Teamarbeit und Projektmanagement lernen. Was Firmen und Betriebe noch tun können, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, das ist ein Thema in der neuen Folge des Podcasts "MV im Fokus".

Der Kampf um junge Talente

Der demografische Wandel ist eines der größten Probleme für den Arbeitsmarkt in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einer alternden Bevölkerung und einer rückläufigen Geburtenrate stehen Unternehmen vor der Schwierigkeit, ausreichend junge (Fach-)Kräfte zu finden. Immer weniger Kinder bedeuten auch weniger potenzielle Auszubildende, was den Wettbewerb um Nachwuchstalente verstärkt, sagt Christian Dudel vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. Gleichzeitig treten viele erfahrene Mitarbeitende in den Ruhestand, wodurch das Fachkräftedefizit weiter verschärft wird. Um das auszugleichen, gibt es verschiedene Lösungsansätze, auch das ist Thema im Podcast.

Perspektiven im Podcast MV im Fokus

Zurück in Kühlungsborn an der Imbissbude des Hotels Upstalsboom. Enno und Dylan sind glücklich, ihren Ausbildungsplatz bekommen zu haben. Die Plätze sind sehr begehrt und auch begrenzt: Jedes Jahr werden nur sieben Azubis genommen. Viele andere Ausbildungsplätze in Mecklenburg-Vorpommern dagegen bleiben noch frei. In der Podcast- Folge "Azubis in MV: Erwartungen, Klischees und der Fachkräftemangel" von MV im Fokus sprechen wir mit Expertinnen, Unternehmen und Auszubildenden über Erwartungen, Angebote und Perspektiven.

