Angetrunkener Autofahrer flüchtet und verletzt Polizisten

Von Rostock bis Bad Doberan ist in der Nacht zu Donnerstag ein betrunkener Mann vor der Polizei geflüchtet. Der 33-jährige war den Beamten in der Hamburger Straße in Rostock aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Als sie ihn in Höhe der Kunsthalle per Handzeichen und Lichtsignal mit seinem Auto stoppen wollten, gab der Mann Gas. Dabei touchierte er mit seinem Wagen einen Polizisten leicht am Fuß. Der Mann flüchtete über die B105 bis nach Bad Doberan. Am Ortseingang verlor der Fahrer an der Kreuzung "An der Krim" nach Angaben der Polizei die Kontrolle über sein Auto und verursachte einen Unfall. Er flüchtete zu Fuß Richtung Walkendorf ehe ihn die Polizisten stellten. Ein Atemalkoholtest ergab 0,69 Promille. Eine Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Ermittlungen gegen Fahrer und Autobesitzer

Gegen den Mann wurden mehrere Strafanzeigen aufgenommen, unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem wurde gegen den Halter des genutzten Fahrzeugs, einen 30-jährigen, ein Strafverfahren eingeleitet. Hier bestehe der Verdacht, dass er dem Tatverdächtigen das Auto trotz des Wissens überließ, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

