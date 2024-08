Stand: 29.08.2024 16:15 Uhr Akademischer Segelverein Warnemünde in 1. Bundesliga gefordert

Auf der Kieler Förde findet von Freitag bis Sonntag der vierte von sechs sogenannten "Spieltagen" der 1. Segel-Bundesliga statt. Der Akademische Segelverein Warnemünde (ASVW), als einziger Teilnehmer aus Mecklenburg-Vorpommern, hat das Ziel, in den insgesamt 16 Rennen einen Platz unter den ersten zehn zu belegen. Der ASVW schickt die gleiche vierköpfige Crew an den Start, die auch bereits am dritten Spieltag in Kiel auf dem Wasser war und hier Platz 13 erreichte. "Wir sind noch im Soll, wollen uns aber von den Abstiegsplätzen entfernen", so der Teammanager Gunnar Voigt zu NDR 1 Radio MV. Im Gesamtklassement liegen die Warnemünder aktuell auf Rang 13 von insgesamt 18 Mannschaften. Die schlechtesten vier steigen am Saisonende ab.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Rostock | 30.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Segeln