Stand: 05.09.2024 10:58 Uhr Abschied: Rostocker Zoo lässt Gorillamann Gorgo einschläfern

Der Rostocker Zoo hat am Donnerstagmorgen den Flachlandgorilla Gorga einschläfern müssen. Laut Direktorin Antje Angeli hatte eine extra gebildete Ehtik-Kommission zugestimmt, das 43-jährige Gorillamännchen von seinen altersbedingten Leiden zu erlösen. Gorgo habe mit 13 Nachkommen einen wichtigen Beitrag zur Artenerhaltung geleistet, so der Zoo. In freier Wildbahn in Zentralafrika gibt es nur noch 300.000 Tiere.

